Підрив Каховської ГЕС: ООН та Україна домовилися про евакуацію з окупованих територій, — МЗС

У МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку та дасть змогу проїхати.

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Міністерство закордонних справ України та Організація Об'єднаних Націй домовились про формування у Запоріжжі та Херсоні груп для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС на окупованих територіях Лівобережжя. Про це заявили на сайті МЗС.

Повідомляється, що глава МЗС Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун. Під час бесіди було зазначено, що масштаб руйнувань, заподіяних громадянам та тваринам, потребує якісно іншого реагування. ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Як заявив Дмитро Кулеба, Україна надає гарантії безпеки ООН для виконання гуманітарних операцій у всій зоні поразки.

У повідомленні МЗС йдеться, що Україна та ООН домовилися, що вже згадані групи вирушать до зони лиха на тимчасово окупованих територіях, як тільки Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі ООН очікує гарантій безпеки від РФ.

Нагадаємо, що 8 червня повідомлялося, що ЗС РФ почали бити по місцях евакуації у підтопленому Херсоні. За словами журналіста Станіслава Юрченка, окупанти обстріляли район Корабельної площі — під вогнем опинилися люди, які врятувалися від підтоплення.

Також повідомлялося, що Україна вимагатиме від РФ відшкодування збитків через підрив дамби Каховської ГЕС. В Офісі президента стверджують, що країна-агресор має до останньої копійки компенсувати завдані українцям збитки.

Ще аналітики ISW зазначили, що позиції ЗС РФ на лівому березі були зруйновані після підриву ГЕС. За словами американських аналітиків, потоп на Херсонщині, ймовірно, змусив російських окупантів в Олешках та Голій Пристані відступити.