Україна вимагатиме від РФ відшкодування збитків через підрив дамби Каховської ГЕС: названо суму

В Офісі президента стверджують, що країна-агресор має до останньої копійки компенсувати завдані українцям збитки.

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Україна вимагатиме від Росії багатомільярдних репарацій у доларах за підрив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це журналістам видання Newsweek сказав економічний радник Офісу Президента України Олег Устенко.

Він зазначив, що сума збитків від руйнування греблі складає "мільярди доларів".

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"Контролювали Каховську ГЕС": Білий дім назвав Росію відповідальною за підрив греблі

"Росію потрібно зупинити всіма можливими засобами, включаючи жорсткі санкції. Україні потрібно відшкодувати всі збитки, завдані Росією, до останньої копійки", – сказав Олег Устенко.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Вранці 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що через п'ять годин рівень води буде критичним. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Жителі Херсона, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел був повністю знеструмлений, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Городяни повідомили, що вода вже дісталася до центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.

Нагадаємо, Фокус у своєму аналітичному матеріалі "ГЕС ціною мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС і чи можуть відновити її роботу" вивчав, які катастрофічні наслідки очікуються через руйнування Каховської ГЕС і чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіянами ГЕС

Ще Фокус писав, що компанія "Укренерго" разом із "Укргідроенерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.