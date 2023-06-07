В "Укренерго" розповіли, що буде зі світлом після підриву Каховської ГЕС

Спеціалісти, як зазначають у компанії, родовжують працювати над сценаріями подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування гідроелектростанції.

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В Україні зміниться режим роботи гідроелектростанцій задля зменшення обсягу води, яка потрапляє в Каховське водосховище. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається також, що "Укренерго" разом з "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.

"Змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення", — йдеться у повідомленні.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але продовжуються ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, тому в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Через це українцям закликають розподіляти використання електроенергії та переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Зранку 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховську ГЕС. В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram повідомив, що за п'ять годин рівень води буде критичним. У регіоні розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Мешканці Херсону, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел було повністю знеструмлено, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Раніше у Міноборони показали наслідки підриву Каховської ГЕС. Очільник відомства зазначив, що підрив гідроелектростанції є злочином проти людяності. Також Фокус пояснював, що буде з українською енергетикою без Каховської ГЕС.