Город под водой: в Алешках Херсонской области критическая ситуация (видео), — ГВА

По словам главы Алешковской ГВА Татьяны Гасаненко, населенный пункт затоплен на 80 процентов. Российские оккупанты расстреливают местных жителей за попытку спастись на лодках.

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Ситуация в населенном пункте Алешки на Херсонщине, который временно находится под оккупацией, является критической после подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом 7 июня заявила глава Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в эфире телемарафона.

По словам чиновницы, люди вынуждены искать спасение на крышах своих домов. Более того, оккупанты запрещают проведение эвакуации, оставляя жителей без возможности покинуть затопленные территории.

Гасаненко проинформировала, что почти 80% города оказалось затоплено, включая населенные пункты Алешковской территориальной громады, полностью оказавшиеся под водой. Многие дома разрушаются и исчезают под наводнением, лишая людей возможности спастись.

Вчера оккупанты попытались создать иллюзию помощи, объявив о "эвакуации" у здания ГСЧС. Однако из-за невозможности добраться до этого места из затопленных районов и неопределенности местных жителей, находящихся на незатопленных улицах, настоящая ли это эвакуация или всего лишь попытка пропаганды оставалась неясной.

Начальница ГВА также сообщила, что оккупанты запрещают жителям покидать зону на своих транспортных средствах. Более того, за попытку спуститься на воду в лодке гражданам грозит немедленный расстрел со стороны оккупантов.

"По состоянию на сейчас эвакуироваться невозможно, спастись очень мало шансов", — подчеркнула Гасаненко.

Ранее, 7 июня, в сети публиковали видео, как в затопленных Алешках бойцы 406-й артбригады, несущие службу на Херсонском направлении, смогли передать воду женщине с двумя детьми, которые спасались от потопа на крыше дома.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.

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