Убытки Украины из-за подрыва Каховской ГЭС уже достигли 150 млрд гривен, — Минагрополитики

В министерстве проинформировали, что разрушенное Каховское водохранилище питало 584 тысяч гектаров земель. В ведомстве посоветовали забыть об орошаемом земледелии на юге до восстановления водоснабжения.

Ущерб госимуществу мелиоративных систем и каналов в результате того, что российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, составляют 150-160 млрд гривен. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Точные данные можно будет определить после деоккупации территорий. Существует большая вероятность, что системы будут разрушены или демонтированы оккупантами", — отметили в Минагрополитики.

Пресс-служба передала, что в ближайшее время орошаемое земледелие на юге Украины невозможно. В публикации разъясняется, что ситуация поменяется только после восстановления источника водоснабжения.

"Напомним, что Каховское водохранилище было источником орошения для 94% систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях. Каховское водохранилище было источником питания для 584 тысяч гектаров земель, на которые подавалась вода для орошения", — подчеркнули в министерстве.

По данным Минагрополитики, Каховский магистральный канал обслуживал 326 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а Северокрымский – 39,7 тысяч.

"Кроме того, из-за ряда систем в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях осуществляли отдельный водозабор из водохранилища на общую площадь орошения 218,3 тысяч гектаров", — добавила пресс-служба.

Напомним, с 13 июня в затопленный микрорайон Корабел в Херсоне будет запрещен въезд. Руководитель ГВА Роман Мрочко объяснил, что также в течение недели в районе будет действовать комендантский час — передвижение жителей будет разрешено только с 12:00 до 15:00.

12 июня спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что вынесенный на побережье мусор категорически нельзя трогать. Она объяснила, что взаимодействие с предметами может быть опасным.