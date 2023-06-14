Барабаны почти за 1 млн грн: в Киеве закупили новые вещи для бомбоубежища

Днепровская РГА закупила через Prozorro 300 кожаных барабанов. Необходимость приобретения объясняют "психологической разгрузкой детей при воздушных тревогах".

Днепровская районная госадминистрация (РГА) в Киеве закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. О факте закупки сообщил 14 июня депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

По данным депутата, чиновники потратили на барабаны более 890 тысяч гривен.

"Если вы думаете, что сковорода за 720 тысяч это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие за 890 000 грн? И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300, почти на 1 млн грн. Потому что все остальное с укрытиями уже супер ок?" – спросил он.

В тендере на платформе Prozorro сказано, что музыкальные инструменты в укрытие нужны для "психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Общая сумма — 891 174 гривен. Инициатор тендера — Управление образования Днепровской РГА в Киеве.

Кроме барабанов, Управление образования закупило комплект молоточков для музыкальных инструментов, следует из условий тендера.

Напомним, что 12 июня Емец проинформировал о тратах на бытовую технику для укрытия одной из школ в Днепровском районе Киева. По его данным, чиновники купили электросковородку за 720 тысяч и овощерезку за 130 тысяч гривен.

Фокус поговорил с главным бухгалтером школы Натальей Ломакиной по поводу таких закупок. Она не увидела ничего зазорного в трате средств и объяснила это тем, что дорогое оборудование нужно для приготовления еды детям.