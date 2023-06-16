Ведущий Остапчук выехал в Грецию, чтобы провести день рождения жены олигарха из РФ (фото)

По словам известного телеведущего, его заверили, что заказчиками является пара из Украины. Остапчук заявил, что если бы знал, что на вечеринке будут россияне, то отказался бы ее вести.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук на днях уехал из Украины в Грецию, где был ведущим на дне рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. Об этом пишет Telegram-канал "Культурна Прачечна".

15 июня Буряк отметила день рождения на греческом острове Миконос, откуда активно постит фото жена Остапчука Екатерина Полтавская. Однако она не сообщала, что ее муж находится вместе с ней.

В публикации говорится, что именинница просила гостей не постить сториз с ее дня рождения, но известная московская тусовщица Анна Ивченко все-таки не удержалась. Кадры с Остапчуком попали в сеть и были распространены Telegram-каналом "Культурна Прачечна".

В комментариях под постом Владимир подтвердил, что на видео действительно он, однако, по его утверждениям, шоумен не знал, что на мероприятии будут россияне. Остапчук заявил, что его проинформировали о том, что заказчики – одесситы, а муж именинницы якобы украинец по имени Андрей.

"Да, на видео я. Но я читаю, что пишут – и понимаю, что это заказ на меня, потому что пишут о том, что не является правдой, кроме того, что я там был, и плюс к этому берут это все из головы. Во-первых, заказчица – украинка, из Одессы. Ее муж – тоже украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно рассталась с ним и не была в России с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украинско-русском, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", – заверил Остапчук.

Юлия Буряк действительно родилась в Украине. До начала полномасштабного вторжения она вышла замуж за воронежского бизнесмена Леонида Арапова, к которому переехала в Москву. Два года назад на ее 30-летие "воронежский алюминиевый король" устроил мега-вечеринку в Турции с Собчак, Верником, Лепсом, Меладзе и "Ленинградом".

"Культурна Прачечна" также выложила скрины переписки Владимира Остапчука с организаторами. На утро после вечеринки шоумен узнал из сети о том, что на мероприятии были россияне и пригрозил увольнением своему менеджеру.

Напомним, в апреле известный украинский телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской. Долгое время пара скрывала свой роман.

В апреле 2022 года Остапчук не смог пройти мимо видеообращения Оксаны Марченко к президентам Украины и Турции по поводу задержания СБУ ее мужа Виктора Медведчука и Владимира Зеленского не отпускать его.