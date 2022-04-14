"Вы шо? Какое отпускать?": Остапчук высмеял обращение Оксаны Марченко роликом в Instagram

Телеведущий призвал президента не отпускать Медведчука.

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Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который, как и многие украинские представители шоу-бизнеса, вступил в территориальную оборону Вооруженных сил Украины, не смог пройти мимо видеообращения Оксаны Марченко к президентам Украины и Турции по поводу задержания СБУ ее мужа Виктора Медведчука, и представил свою версию обращения к Владимиру Зеленскому.

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На странице в Instagram он опубликовал ролик, состоящий из двух частей.

"Я – Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому", – говорится в первой части.

"Я – Владимир Остапчук, бывший коллега по телеку Оксаны Марченко, супруги народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому. Владимир Александрович, вы шо? Какое отпускать? Мы только начали этот сериал смотреть!", – смеется телеведущий.

Среди тех, кто прокомментировал видео, – дизайнер Эльвира Гасанова, чей дом в Буче разрушен ВС РФ, певица Слава Каминская и многие другие.

Напомним, Виктора Медведчука задержали при попытке сбежать из Украины в сторону Приднестровья. На нем была форма ВСУ. Уже вскоре СБУ опубликовала снимки народного депутата в наручниках, которые тут же стали поводом для огромного количества мемов.

Спустя почти сутки после задержания Оксана Марченко опубликовала обращение, в котором требует у Зеленского освободить ее супруга. Затем она обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану, надев на себя платок. Она заявила, что ее муж, Виктор Медведчук был незаконно задержан СБУ по личному указанию президента Украины и незаконно удерживается в "неизвестном месте в качестве заложника", и Эрдоган как "друг Украины и друг России" должен помочь ей в освобождении ее супруга.