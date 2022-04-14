"Ви шо? Яке відпускати?": Остапчук висміяв звернення Оксани Марченко роликом в Instagram

Телеведучий закликав президента не відпускати Медведчука.

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Відомий український ведучий Володимир Остапчук, який, як і багато українських представників шоу-бізнесу, вступив у територіальну оборону Збройних сил України, не зміг пройти повз відеозвернення Оксани Марченко до президентів України та Туреччини з приводу затримання СБУ її чоловіка Віктора Медведчука, і представив свою версію звернення до Володимира Зеленського.

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На сторінці в Instagram він опублікував ролик, що складається з двох частин.

"Я – Оксана Марченко, дружина народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюся до президента Зеленського", – йдеться у першій частині.

"Я – Володимир Остапчук, колишній колега по телеку Оксани Марченко, дружини народного депутата України Віктора Медведчука, звертаюся до президента Зеленського. Володимире Олександровичу, ви шо? Яке відпускати? Ми тільки почали цей серіал дивитися!" – сміється телеведучий.

Серед тих, хто прокоментував відео – дизайнерка Ельвіра Гасанова, чий будинок у Бучі зруйнований ЗС РФ, співачка Слава Камінська та багато інших.

Нагадаємо, Віктора Медведчука затримали під час спроби втекти з України у бік Придністров'я. На ньому була форма ЗСУ. Вже незабаром СБУ опублікувала знімки народного депутата в наручниках, які одразу стали приводом для величезної кількості мемів.

Майже через добу після затримання Оксана Марченко опублікувала звернення, в якому вимагає у Зеленського звільнити її чоловіка. Потім вона звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана, одягнувши на себе хустку. Вона заявила, що її чоловік Віктор Медведчук був незаконно затриманий СБУ за особистою вказівкою президента України і незаконно утримується в "невідомому місці як заручник", і Ердоган як "друг України та друг Росії" повинен допомогти їй у звільненні її чоловіка.