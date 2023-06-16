Блэкаут в Крыму: в Севастополе и Алуште пропали свет и вода (видео)

Местные жители пожаловались на резкое отключение электроснабжения почти во всех районах Севастополя. Местные "власти" сообщили, что все якобы из-за переподключения подстанции.

В пятницу вечером, 16 июня, пропал свет в Севастополе, а также в курортном городе Алушта, что в оккупированном Крыму. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные жители жалуются, что в Севастополе нет света практически во всех районах города.

Как сообщил оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, отключение света произошло якобы из-за переключения автоматики на подстанции.

"По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов.", — сообщил Развожаев.

В соцсетях местные жители публикуют видео, на которых видно, как оккупированный город погрузился в тотальную темноту.

Кроме того, по сообщению местных, в городе также наблюдаются перебои с подачей воды — там где она есть, напор мутного цвета. Также севастопольцы жалуются на отсутствие подключения к интернету.

По сообщению "и. о. заместителя губернатора Севастополя" Евгения Горлова, якобы произошло срабатывание защитной автоматики на линиях 110 кВ. Чиновник оккупационной администрации заявил, что "все запитаны". Однако как сообщает местное медиа "Крымский ветер", через 2 минуты после сообщений о восстановлении света вновь пропало электричество. В данный момент электричества нет в районе ж/д вокзала и на большей части Корабельной стороны. В связи с чем жители задаются вопросом — если все "запитаны", почему нет света в этих районах.

Напомним, 15 июня сообщалось, что временно оккупированный Крымский полуостров подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в небе над полуостровом было замечено 9 беспилотников, 6 из которых якобы сбили.

Напомним, что 14 июня представитель ГУР Андрей Юсов посоветовал жителям временно оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций. Он подчеркнул, что Киев и украинская разведка знают о россиянах на оккупированных территориях практически все.