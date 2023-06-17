Украинец из приюта потерялся в Варшаве и 2 дня бродил по городу

Парень вышел погулять из приюта, в котором находился, а из-за незнания языка не смог вернуться назад.

В Варшаве в Польше на остановке общественного транспорта стражи порядка обнаружили 17-летнего украинца. Оказалось, что подросток потерялся. Об этом сообщает strazmiejska.waw.pl.

Парень находился в приюте в Варшаве и вышел из учреждения, чтобы прогуляться по городу. Но из-за незнания языка и вообще польской столицы он заблудился и пробыл за пределами заведения два дня.

Вернуться к приюту украинскому подростку помогли правоохранители. Они получили вызов, что в районе южного вокзала поздно вечером бродит юноша. Подростка стражи порядка нашли на трамвайной остановке возле станции метро Wilanowska — он был очень дезориентирован, не знал, где он и как вернуться к месту жительства.

Сотрудники муниципальной полиции узнали, что 5 дней тому назад украинцу исполнилось 17 лет. Они установили адрес приюта и доставили подростка туда.

Напомним, что в Польше 11 июня произошел трагический случай с участием подростка из Украины. 14-летнего юношу сбил автомобиль, который на дороге столкнулся с другим. Парень скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Польше 18-летний подросток на день своего рождения угнал бус у своего работодателя и попал на нем в ДТП.