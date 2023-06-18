"Безобразие": мэр Тернополя посетовал, что горожане используют укрытия для попоек

По словам Сергея Надала, места, которые созданы для безопасности населения, используют в развлекательных целях. Неравнодушных жителей призвали обращаться в правоохранительные органы.

Мэр Тернополя Сергей Надал обратился к жителям, которые осмелились использовать бомбоубежища в качестве мест, где можно развлечься под спиртные напитки. Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 июня.

По его словам, такие случаи встречаются и это возмутительно. Граждан призвали быть более осознанными в вопросах, которые касаются их безопасности, в особенности во время воздушных тревог.

"Это безобразие, когда укрытие используют для попойки. Я призываю жителей Тернополя, если вы видите подобные ситуации, сразу сообщайте по номеру 102. Также обращаюсь в патрульную полицию, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет. Коммунальные службы будут продолжать убирать уличные укрытия", — говорится в сообщении.

Отдельно городской глава поблагодарил жителей Тернополя, которые не остаются равнодушными и сообщают о таких случаях. Помимо всех мероприятий, продолжил Сергей Надал, должен быть еще и общественный контроль, так как вопрос касается безопасности местных жителей.

Стоит отметить, что не так давно в Тернополе установили несколько бетонных укрытий рядом с остановками общественного транспорта. На них потратили 3 миллиона гривен и активисты возмутились, как отмечают местные СМИ, ведь в большинстве своем люди ими не пользуются и пытаются добраться до более укрепленных мест.

Местные жители также беспокоятся, что в будущем они превратятся на приюты для бездомных или станут общественными туалетами.

Напомним, 14 июня сообщалось, что лицей в Киеве заявил о покупке в укрытие сковородки и печи за 1,2 млн грн. Главный бухгалтер художественного лицея "Смена" Днепровского района в Киеве утверждает, что дорогое кухонное оборудование — необходимые вещи во время воздушной тревоги.