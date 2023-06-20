"Понаехали": в Одессе женщины устроили скандал из-за украинских песен (видео)

Одна из женщин, которая призналась, что находится в состоянии алкогольного опьянения, заявила, что только "приезжие" должны разговаривать на государственном языке.

В Одессе в очередной раз возник спор на языковой почве, который привел к скандалу. Две женщины напали на уличных музыкантов из-за того, что они исполняли песни на украинском языке. Об этом сообщили в местном издании "Думская".

Поздно вечером на Дерибасовской возник конфликт. Уличные музыканты исполняли украинские песни, когда внезапно две женщины вступили в словесную перепалку с ними.

Двум местным жительницам не понравилось, что уличные музыканты исполняют песни на украинском языке в центре города.

Между уличными музыкантами и двумя женщинами возникла словесная перепалка. Одессидки были недовольны тем, что музыканты исполняли песни на украинском языке. Они считали, что только "приезжие" должны петь и общаться на государственном языке

На ролике видно, что одна из женщин находится в состоянии алкогольного опьянения. Она и сама это не отрицает.

"Понаехал", — кричала она.

Очевидцы сообщают, что незадолго до скандала документы у музыкантов решила проверить патрульная полиция, но вот во время самого скандала никого из правоохранителей рядом не оказалось.

На момент публикации материала пресс-служба Нацполиции региона никак не прокомментировала перепалку с уличными музыкантами. Местные СМИ также не обнародовали новые подробности скандала на Дерибасовской.

Напомним, что 3 июня парень исполнял в центре Львова под гитару песни звезды российского рока Виктора Цоя. Это заметила народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа и вступила с ним в словесную перепалку.

А в апреле этого года произошел языковой конфликт с военным ВСУ в Буковеле. Отдыхающий в халате обозвал военного и посоветовал ему ехать в Бахмут.