Виктор Цой разрешен: Минкульт объяснил, какие песни на русском языке нельзя исполнять в Украине

Чиновники признали, что хиты советского рок-музыканта не создают угрозу национальной безопасности. Но во Львове подросток из-за исполнения песен Виктора Цоя оказался в приюте для несовершеннолетних.

Песни советского рок-музыканта Виктора Цоя не запрещены в Украине. Такой ответ на запрос от Госагентства по искусству при Минкультуры Украины получило агентство "Украинские новости".

Цоя не включали в список лиц Минкультура, которые создают угрозу национальной безопасности. Его песни и творчество не подлежат запрету на публичное исполнение в Украине.

"Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", — говорится в ответе министерства.

В Украине запрещено публичное исполнение, показ, демонстрация и освещение фонограмм, видео и музыкальных клипов исполнения музыкального недраматического произведения певцом или певицей, который является или являлся гражданином России после 1991 года, объяснил Минкульт.

Напомним, что в начале июня во Львове произошел языковой конфликт. Подростки исполняли в центре города песни звезды российского рока Виктора Цоя под гитару. Нардеп от "Голоса" Наталья Пипа проходила мимо и стала спорить с ними.

В общении с Фокусом Пипа сказала, что понятия не имела, кто такой Цой, ведь она выросла на песнях Владимира Ивасюка, группы "Плач Єремії" и "Океана Эльзы".

Несмотря на "незнание", уличного музыканта собрались привлечь по статье "мелкое хулиганство" и даже поместили в приют для несовершеннолетних.