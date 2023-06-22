"Может газ, может взрывчатка": Кличко сообщил новые детали взрыва в многоэтажке Киева (видео)

По предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажке в Днепровском районе столицы погибли два человека. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших жильцов.

Количество жертв взрыва в 16-этажном здании, что расположено в Днепровском районе Киева, возросло. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По предварительной информации, погибли два человека. Кроме того, двоих человек госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, еще двум жителям оказана медицинская помощь на месте.

В результате взрыва разрушено шесть квартир. Из поврежденных квартир спасли 18 жителей.

В данный момент спасатели разгребают завалы, после чего эксперты установят — повреждены ли несущие конструкции дома.

"Причину взрыва эксперты смогут установить в ближайшее время. Сейчас идут работы по расчистке завалов. Все экстренные службы на месте. В этом многоэтажном доме 126 квартир. Через какое-то время эксперты смогут сказать, пригоден ли дом для дальнейшей эксплуатации ", — рассказал Кличко.

При этом о причинах взрыва пока не известно.

"Немного позже мы сможем говорить о причинах взрыва — это может быть газ, может быть взрывчатка — ждем экспертную оценку", — резюмировал Кличко.

Напомним, взрыв в многоэтажке произошел в ночь на 22 июня. Сообщалось, что под завалами нашли тело одного погибшего.

Как сообщили в ГСЧС, в 16-этажке по адресу Малышко, 33 взорвался баллон с пропаном. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров, который к утру удалось ликвидировать.