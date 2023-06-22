Не газовый баллон: власти назвали новую причину взрыва в многоэтажке Киева (видео)

По словам спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, 16-этажка была газифицирована. Правоохранители рассматривают версию утечки газа в одной из квартир.

Взрыв в многоэтажке Днепровского района Киева ночью 22 июня мог произойти не из-за газового баллона. Такое мнение выразил спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Михаил Шаманов в эфире единого телемарафона.

По словам спикера КГВА, 16-этажка была газифицирована.

"Насколько я понимаю, так или иначе, дом был газифицирован. Я не эксперт, но взрыв такой силы от газового баллона вряд ли мог бы произойти", — заявил Шаманов.

Будущее многоэтажки смогут решать только эксперты после соответствующих экспертиз. Всех людей уже эвакуировали из дома, резюмировал он.

Правоохранители рассматривают версию утечки газа в одной из квартир, по факту инцидента открыто уголовное производство.

Киевские СМИ сообщили о приостановке спасательных работ, поскольку начала рушиться одна из стен, есть угроза обвала дома.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко говорил об увеличении числа жертв после взрыва в 16-этажке. Погибли два человека, еще двое попали в больницы с ранениями различной степени тяжести.

В ГСЧС ранее сообщали, что в жилом доме взорвался баллон с пропаном. Пожар после взрыва охватил область в 150 квадратных метров.