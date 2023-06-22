Единый реестр оружия в Украине: в МВД разъяснили, что изменится с началом его работы (видео)

Каждый владелец оружия сможет проверить данные о себе и срок своего разрешения. "Трофейное оружие" зарегистрировать будет невозможно из-за отсутствия правового регулирования.

С 23 июня заработает Единый реестр оружия. О том, какую информацию через него можно будет получить и предоставить, рассказал в эфире телемарафона заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"В первую очередь каждый пользователь оружия, каждый владелец, получит возможность зайти в личный кабинет гражданина, верифицировать себя, увидеть то оружие, которое сегодня закреплено за этим гражданином, установить соответствие того оружия и информации, которая находится в реестре", — объяснил он.

Также украинцы смогут проверить в личном кабинете срок действия своего разрешения на оружие. Это, по словам замглавы МВД, поможет сориентироваться, когда надо продлить действие разрешения.

"Для продления действия разрешения необходимо обращаться только тогда, когда подходит срок окончания такого разрешения", — подчеркнул Тимченко.

То есть необходимости обращаться в органы полиции или субъекты хозяйствования для изменения разрешения на оружие нет, если оно не требует обновления из-за сроков своего окончания. Если условно в начале июня человек получил бумажное разрешение, с началом работы Единого реестра обновлять данные о себе ему не нужно.

"Разрешение будет действовать три года. И фактически мы можем говорить, что в полном объеме реестр оружия заработает тогда, когда каждый гражданин изменит свое разрешение на пользование оружием через три года", — проинформировал правоохранитель.

Относительно "трофейного оружия", то есть отвоеванного у врага, четких прогнозов представитель МВД не предоставил. По его словам, процедура регистрации такого оружия сейчас обсуждается законодателями, однако сейчас этот вопрос не урегулирован.

Тимченко отметил, что идея создать электронный реестр оружия не связана с его нелегальным оборотом, а призвана приблизить диджитализацию. По данным министерства, сейчас в Украине есть более 700 тысяч владельцев оружия.

Комментарий заместитель руководителя МВД Украины Леонида Тимченко

Напомним, 2 мая министр внутренних дел Игорь Клименко объяснил, какое оружие можно будет зарегистрировать и какое запрещено оставить себе. По его словам, в обороте на территории Украины сейчас более миллиона единиц, если не учитывать "трофейные".

О намерении запустить Единый реестр оружия в электронном формате заявляли в МВД еще в декабре 2021 года. Инициативу объяснили коррупционными рисками в этой сфере.