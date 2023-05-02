В Украине летом заработает единый реестр оружия: купить и продать пистолет будет проще

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, главное — проконтролировать оружие, которое есть в обращении. Сейчас это более миллиона единиц, не считая трофеев с фронта.

Related video

В Украине с июня заработает Единый реестр оружия, это значительно упростит процесс его приобретения и продажи. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 2 мая.

У каждого владельца оружия будет личный электронный кабинет со всеми данными – сроками перерегистрации, проверками и отметками купли-продажи.

"При покупке оружие можно будет выбрать и заказать, не входя ни в подразделения разрешительной системы, ни в магазин. Будет максимально упрощена система приобретения и продажи оружия. Мы минимизируем возможные коррупционные риски по приобретению и регистрации оружия", — объяснил глава МВД.

Главная цель создания единого реестра, по словам Клименко, это контроль за оружием, которое есть в обращении. На сегодня это 1 млн и 300 единиц без трофейного оружия.

Реестр поможет правоохранителям контролировать распространение оружия. А субъекты хозяйствования смогут вносить в базу все оружие, которое есть на складах и продается. В крупнейших оружейных магазинах находится примерно 70 тыс. единиц разного вида оружия, подсчитал министр.

"Мы анонсировали запуск работы Единого реестра на 23 июня 2023 года. Через несколько недель уже запускаем его в тестовом варианте", — добавил Клименко.

Оружие с фронта: гранаты людям не вернут

Первым пойдет в единый реестр оружие, которое уже было зарегистрировано в украинских базах. Это касается и оружия, которое пришло с фронта и попало в руки украинцев.

"Например, попавшая нашим военным или гражданам после российских обстрелов тех или иных объектов. Мы хотим, чтобы все это оружие сейчас было просто зарегистрировано в органах полиции, оно будет возвращаться гражданам до окончания военного положения. Оружия достаточно много на руках, для нас главное – учесть его", — заявил Клименко.

Гранаты людям возвращать не будут, поскольку это считается оружием с повышенной степенью угрозы. Список оружия и боеприпасов, которые не могут быть на руках у граждан, четко определен. Например, это гранатометы, минометы и те же гранаты, пояснил Клименко.

"После завершения военного положения оружие будет являться собственностью государства. Будет определен срок, думаю, несколько месяцев, за который граждане должны принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин, к примеру", — рассказал министр.

Все оружие, выданное органами МВД в начале полномасштабной войны с РФ, учтено полностью.

Напомним, что в августе прошлого года американский канал CBS News выяснил, сколько западного оружия доходит до ВСУ. Журналисты утверждают, что показатель не превышает 30%.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что такие материалы не появляются сами по себе. Российские пропагандисты делают такие вбросы для дискредитации Украины и срыва поставок вооружения.