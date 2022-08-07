Только 30% западного оружия попадает на фронт, остальное — на черный рынок, — СМИ

По словам волонтера Йонаса Охмана, оружие передают через польскую границу, а затем с ним "что-то происходит". При этом, по данным Кильского института мировой экономики, Украина получила от партнеров военную помощь на 23 млрд долларов.

Только 30% поставок западного оружия в конечном итоге доходит наших военных. Основную часть вооружений и военной помощи везут к границе Польши, откуда США и НАТО быстро переправляют их через границу официальным лицам Украины. На этом контроль со стороны США заканчивается. Об этом сообщает CBS News.

"Все это оружие передают через границу, а затем с ним что-то происходит, в итоге примерно 30% доходит до адресата. 30-40%, это мои прикидки", — объяснил Йонас Охман, основатель волонтерской организации из Литвы "Сине-желтый". Он встречался с представителями подразделений, которые поставляют оружие и оказывают другую военную поддержку Украине с самого начала войны с Россией в 2014 году.

В войне в Украине, которая по преимуществу ведется устаревшим советскими вооружениями, значительный приток западного оружия меняет ход войны. США подтвердили, что, начиная с февраля 2022 года, когда началась острая фаза войны, Украине была оказана военная помощь в размере 23 млрд долларов, согласно данными Кильского института мировой экономики. Великобритания передала вооружений на 3,7 долларов, Германия — на 1,4 млрд и Польша — на $1,8 млрд, многие другие страны последовали этому примеру.

[ + – ] Боец ВСУ с западным оружием.

Военная помощь волонтеров

Посредством неофициальных каналов поставок оружия волонтеры передают ВСУ приборы ночного видения, рации, кевларовые бронежилеты, баллистические шлемы и современные дроны. Но неправительственная организация не может поставлять летальные вооружения.

В своей работе Охману приходится маневрировать и преодолевать коррупционные преграды со стороны влиятельных местных царьков, олигархов и политиков.

[ + – ] Поставки западного оружия Украине.

Нужны западные контролеры за поставками оружия в Украину

"Если оружие поставляется, это должно быть каким-то образом организовано, не так ли? Если ваша вовлеченность заканчивается на границе Украины, тогда не приходится удивляться тому, что все это не доходит до места назначения. В действительности удивляют люди, которые ждут, что это оружие все же дойдет до адресата", — объяснил Энди Милберн, бывший полковник Корпуса морской пехоты США, который служил в Ираке и Сомали, а недавно основал Mozart Group, военную компанию, которая занимается подготовкой украинских солдат для передовой.

Он задается риторическим вопросом о том, что, если США все же решили поддерживать обороноспособность Украины, то даже не отправляя своих военных на поле боя, почему бы все же не направить людей для контроля за поставками?

"Это могут быть и гражданские лица, которые бы проверили, что все в порядке [с поставками вооружений]" — объяснил Милберн.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак предложил создать специальную комиссию, которая будет контролировать использование оружия, которое Запад поставляет Украине.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что подобные публикации возникают не сами по себе и россияне пытаются дискредитировать Украину, чтобы сорвать поставки западного оружия.