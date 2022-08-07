Тільки 30% західної зброї потрапляє на фронт, решта — на чорний ринок — ЗМІ

За словами волонтера Йонаса Охмана, зброю передають через польський кордон, а потім із нею "щось відбувається". За даними Кільського інституту світової економіки, Україна отримала від партнерів військову допомогу на 23 млрд доларів.

Лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить наших військових. Основну частину озброєнь і військової допомоги везуть до кордону Польщі, звідки США та НАТО швидко переправляють їх через кордон офіційним особам України. На цьому контроль із боку США закінчується. Про це повідомляє CBS News.

"Усю цю зброю передають через кордон, а потім із нею щось відбувається, у результаті приблизно 30% доходить до адресата. 30-40%, це мої припущення", — пояснив Йонас Охман, засновник волонтерської організації з Литви "Синьо-жовтий". Він зустрічався з представниками підрозділів, які постачають зброю та надають іншу військову підтримку Україні від початку війни з Росією у 2014 році.

У війні в Україні, яка переважно ведеться застарілими радянськими озброєннями, значний приплив західної зброї змінює хід війни. США підтвердили, що, починаючи з лютого 2022 року, коли почалася гостра фаза війни, Україні надали військову допомогу в розмірі 23 млрд доларів, згідно з даними Кільського інституту світової економіки. Великобританія передала озброєнь на 3,7 доларів, Німеччина — на 1,4 млрд і Польща — на $1,8 млрд, багато інших країн наслідували цей приклад.

[ + – ] Боєць ЗСУ із західною зброєю

Військова допомога волонтерів

За допомогою неофіційних каналів постачання зброї волонтери передають ЗСУ прилади нічного бачення, рації, кевларові бронежилети, балістичні шоломи та сучасні дрони. Але неурядова організація не може постачати летальне озброєння.

У своїй роботі Охману доводиться маневрувати й долати корупційні перепони з боку впливових місцевих царків, олігархів і політиків.

[ + – ] Постачання західної зброї Україні

Потрібні західні контролери за постачанням зброї в Україну

"Якщо зброю постачають, це має бути якимось чином організовано, чи не так? Якщо ваше залучення закінчується на кордоні України, тоді не доводиться дивуватися з того, що все це не доходить до місця призначення. Насправді дивують люди, які чекають, що ця зброя все ж таки дійде до адресата", — пояснив Енді Мілберн, колишній полковник Корпусу морської піхоти США, який служив в Іраку та Сомалі, а нещодавно заснував Mozart Group, військову компанію, яка займається підготовкою українських солдатів для передової.

Він ставить собі риторичне запитання про те, що якщо США все ж таки вирішили підтримувати обороноздатність України, то, навіть не відправляючи своїх військових на поле бою, чому б все ж таки не направити людей для контролю за постачанням?

"Це можуть бути і цивільні особи, які б перевірили, що все гаразд [із постачанням озброєнь]", — пояснив Мілберн.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти Financial Times з'ясували, що контрнаступ ЗСУ може зірватися. За словами джерел, немає навіть 30% того озброєння, що потрібно, тому основні плани щодо контрнаступу будуть перенесені вже на наступний рік.

При цьому радник голови ВП Михайло Подоляк упевнений, що подібні публікації виникають не самі по собі і росіяни намагаються дискредитувати Україну, щоб зірвати постачання західної зброї.