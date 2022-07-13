"Питання виживання": в ОП відреагували на чутки про те, що Україна торгує зброєю

Радник голови ОП Подоляк упевнений, що росіяни намагаються дискредитувати Україну, щоб зірвати постачання до країни західної зброї.

В Україні всі види зброї, зокрема далекобійної, проходять ретельний облік та вирушають на фронт, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет, — наголосив політик. — Усі "чутки" про інше — банальні російські пропагандистські "вкидання" з метою зірвати постачання".

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З аналогічною заявою виступив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, який повідомив, що його намагаються дискредитувати, розповсюджуючи чутки про те, що він "кришує" контрабанду зброї та наркотиків. Марченко наголосив, що ці інформаційні вкидання інспіровані Росією.

"Здається, всі наркотики йдуть військово-політичному керівництву Росії, тому що вони продовжують розповсюджувати такі "вкидання" сумнівного змісту. Усі спроби дискредитувати керівництво області окупантами виглядають дешево та жалюгідно", — сказав глава ОВА.

Нагадаємо, нещодавно відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, а також України та Молдови. На зустрічі обговорили створення на території Молдови хабу, завданням якого буде запобігання спробам контрабанди зброї з України, а боротьба з торгівлею людьми. Побоювання європейців пов'язані з досвідом попередньої війни у колишній Югославії, через яку Євросоюз наповнило багато незаконної зброї, яку використовує організована злочинність.

Раніше повідомлялося про те, що в США деякі експерти стурбовані тим, як використовуватиметься зброя, що поставляється Україні, зокрема ПЗРК Stinger. Ці комплекси можуть збивати пасажирські літаки, тому є побоювання, що вони можуть опинитися у руках терористів.