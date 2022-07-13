"Вопрос выживания": в ОП отреагировали на слухи о том, что Украина торгует оружием

Советник главы ОП Подоляк уверен, что россияне пытаются дискредитировать Украину, чтобы сорвать поставки в страну западного оружия.

В Украине все виды оружия, в том числе дальнобойного, проходят тщательный учет и отправляются на фронт, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет, — подчеркнул политик. — Все "слухи" о другом — банальные российские пропагандистские "вбросы" с целью сорвать поставки".

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С аналогичным заявлением выступил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко, который сообщил, что его пытаются дискредитировать, распространяя слухи о том, что он "крышует" контрабанду оружия и наркотиков. Марченко подчеркнул, что эти информационные вбросы инспирированы Россией.

"Кажется, все наркотики идут военно-политическому руководству России, потому что они продолжают распространять такие "вбросы" сомнительного содержания. Все попытки дискредитировать руководство области оккупантами выглядят дешево и жалко", — сказал глава ОВА.

Напомним, недавно прошла встреча министров внутренних дел стран Евросоюза, а также Украины и Молдовы. На встрече обсудили создание на территории Молдовы хаба, задачей которого будет пресечение попыток контрабанды оружия из Украины, а борьба с торговлей людьми. Опасения европейцев связаны с опытом предыдущей войны в бывшей Югославии, из-за которой Евросоюз наводнило много незаконного оружия, которое использует организованная преступность.

Ранее сообщалось о том, что в США некоторые эксперты обеспокоены тем, как будет использоваться поставляемое Украине оружие, в том числе ПЗРК Stinger. Эти комплексы могут сбивать пассажирские самолеты, поэтому есть опасения, что они могут оказаться в руках террористов.