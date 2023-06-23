Дожди с грозами, град и шквалы: синоптики поделились прогнозом погоды на завтра (карта)

Ртутные столбики в южных и восточных областях преодолеют отметку в +30 градусов. Максимально ожидается +33.

В субботу, 24 июня, в Украине возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. На западе – ливни с грозами, а местами град и шквалы. И лишь в южных регионах ожидается сухая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории страны ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в южной части без осадков", – пишет пресс-служба.

Также отмечается, что ветер будет дуть с запада и северо-запада. Его скорость будет достигать 10 м/c.

Прогноз погоды на 24 июня: какой будет температура

Что касается температуры воздуха, то в западных регионах будет прохладнее всего – в ночное время термометры покажут +16… +19 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +21… +25.

На севере температура будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +26 до +29 днем.

В восточных областях ожидается в темное время суток +16… +21 градусов, днем +27… +31.

В южной части страны синоптики прогнозируют ночью +18… +22, днем +28… +33 градусов.

Синоптическая карта на 24 июня

Погода в Киеве 24 июня

По прогнозу метеорологов, ночь в Киеве продет без осадков, однако днем в столице возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Ночные температуры составят +17… +19 градусов, а днем ртутные столбики поднимутся до +28… +30 градусов.

Напомним, новое исследование ученых из Гарвардской медицинской школы показывает, что риск быть укушенным собакой у человека значительно возрастает в очень жаркие дни.

Также ранее сообщалось, что женщина, пережившая сокрушительный удар молнии на глазах у своих шестерых детей, утверждает, что теперь может чувствовать приближение грозы.