В Карпатах обнаружили самого маленького грызуна в Европе (фото)

Крошечный грызун активен только ночью, поэтому он очень редко попадает в поле зрения людей.

В Карпатах ученые обнаружили в искусственных гнездовьях птиц рыжую лескушку, которая считается самой маленькой из семейства волчковых. Об этом в Facebook 23 июня сообщает Национальный природный парк "Гуцульщина".

Специалисты рассказали, что провели новое обследование заселения искусственных гнездовий. Они зафиксировали "жителя" синичников — лескушку рыжую, или же лещинового волчка.

Крошечный грызун активен только ночью. Преимущественно большую часть времени животное проводит в спячке. Для сна рыжая лескушка создает удобные гнездышки. Лучшими местами для этого являются дупла, гнездившиеся ранее птицы, или же их искусственные гнездовья.

Где живет рыжая лескушка

Лескушка рыжая — самый маленький из немышевидных грызунов Европы. Он входит в Красный список МСОП видов с наименьшим риском. Длина тела грызуна не превышает 100 мм. Круглый хвост, который густо покрыт короткими (до 5 мм) однообразными волосами, имеет длину в 60-75 мм. Лескушка широко распространена в лесной полосе на территории Европы, а также смежных районов Азии. Этот вид известен из большинства западных, северных и центральных областей Украины. Для лесных комплексов неморального типа он особенно характерен.

Напомним, в марте 2023 года в Великобритании жителей города напугали огромные крысы. В портовом городе Тенби гигантские грызуны разрушают гору Касл-Хилл, роя в ней свои норы. Местные жители уже не верят, что грызунов удастся истребить.

Также в июле 2021 года крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание. Спикер парламента Марта Боске, как только заметила грызуна в помещении, случайно вскрикнула в микрофон, после чего прикрыла рот и находилась в напуганном состоянии. Заметив грызуна, народные избранники вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе бросились бежать.