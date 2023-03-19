Размером с кошку: в Великобритании жителей города пугают громадные крысы (фото, видео)

В портовом городе Тенби гигантские крысы разрушаю гору Касл-Хилл, роя в ней свои норы. Местные жители уже не верят, что грызунов удастся истребить.

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На юго-западе Уэльса (Великобритания) жителям приморского города Тенби досаждают гигантские крысы, размером с домашнюю кошку. Об этом пишет Daily Mail.

По словам местных жителей грызуны повреждают скалы вдоль живописной береговой линии своими норами.

Роджер Майлз, местный лодочник, заявил, что в последние месяцы проблема обострилась.

"Ранние вечера, сумерки, раннее утро, крысы повсюду", — пожаловался мужчина.

По словам местных жителей грызуны повреждают скалы вдоль живописной береговой линии своими норами. Фото: Скриншот

Больше всего жители Тенби опасаются, что крысы, роя норы, разрушат часть утесов на Касл-Хилл, которые уже и так повреждены эрозией.

Глава города Сэм Скирм-Блэкхолл заявил, что примет меры и мэрия установит десятки ящиков с приманкой для уничтожения грызунов. Однако горожане не верят, что таким образом можно устранить проблему.

Когда крысы достигают половой зрелости через четыре или пять недель после рождения, популяция из двух особей может вырасти до колоссальных 1250 особей в течение года.

"Мы просто не сможем убить их быстрее, чем они смогут размножаться", — сказал в комментарии медиа один из местных жителей.

Напомним, в конце марта стало известно, что к берегам Флориды приближается ком морских водорослей, своими размерами вдвое превышающей площадь США. "Морской виноград", как еще называют водоросль саргассум, выделяет токсический газ, который может быть опасным для человека и спровоцировать остановку дыхания.

Также мы писали о том, что в 2022 году в США выяснили, почему грызуны стали чаще селиться в автомобилях. Ученые утверждают, что это явление стало еще одним следствием эпидемии коронавируса.