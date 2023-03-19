Розміром із кішку: у Великій Британії мешканців міста лякають величезні щури (фото, відео)

У портовому місті Тенбі гігантські щури руйную гору Касл-Хілл, риючи в ній свої нори. Місцеві жителі вже не вірять, що гризунів вдасться винищити.

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На південному заході Вельсу (Великобританія) мешканцям приморського міста Тенбі докучають гігантські щури розміром із домашню кішку. Про це пише Daily Mail.

За словами місцевих жителів, гризуни пошкоджують скелі вздовж мальовничої берегової лінії своїми норами.

Роджер Майлз, місцевий човняр, заявив, що останні місяці проблема загострилася.

"Ранні вечори, сутінки, ранок — щури всюди", — поскаржився чоловік.

За словами місцевих жителів, гризуни пошкоджують скелі вздовж мальовничої берегової лінії своїми норами Фото: Скріншот

Найбільше жителі Тенбі побоюються, що щури, риючи нори, зруйнують частину стрімчаків на Касл-Хілл, які вже й так пошкоджені ерозією.

Глава міста Сем Скірм-Блекхолл заявив, що вживе заходів і мерія встановить десятки ящиків із наживкою для знищення гризунів. Проте містяни не вірять, що так можна усунути проблему.

Коли щури досягають статевої зрілості через чотири чи п'ять тижнів після народження, популяція з двох особин може зрости до колосальних 1250 особин протягом року.

"Ми просто не зможемо вбити їх швидше, ніж вони зможуть розмножуватися", — сказав у коментарі медіа один із місцевих мешканців.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що до берегів Флориди наближається куля морських водоростей, що своїми розмірами вдвічі перевищує площу США. Морський виноград, як ще називають водорості саргасум, виділяє токсичний газ, який може бути небезпечним для людини та спровокувати зупинку дихання.

Також ми писали про те, що у 2022 році в США з'ясували, чому гризуни стали частіше селитися в автомобілях. Учені стверджують, що це стало ще одним наслідком епідемії коронавірусу.