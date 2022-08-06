Нашестя щурів: у США з'ясували, чому гризуни стали частіше селитися в автомобілях

Вчені стверджують, що це стало ще одним наслідком епідемії коронавірусу.

В останні два роки до автомайстерень Нью-Йорка стали частіше звертатися водії, які стикаються з проблемами, пов'язаними з щурами, пише The New York Times.

"Нові машини, старі машини — тепер усі приходять з цими щурячими проблемами, — говорить Оззі Даян, механік з Manhattan Auto Repair. — Це приносить мені багато замовлень, але це огидно".

За словами механіка, іноді доводиться знімати половину вузлів двигуна, щоб дістатися до гризунів. У результаті його клієнтам доводиться сплачувати значні суми за ремонт.

[ + – ] Автомеханік Оззі Даян каже, що вигнання щурів з автомобілів приносить йому багато грошей, але займатися цим погано

До чого тут коронавірус?

Частково це пояснюється збільшенням кількості машин. Департамент транспортних засобів штату Нью-Йорк повідомив, що з літа 2019 до 2021 року кількість реєстрацій нових автомобілів зросла на 19%. Це пов'язують, зокрема, з епідемією коронавірусу, під час якої робота громадського транспорту була обмежена.

Пандемія далася взнаки і на поведінці гризунів. Під час ізоляції кормова база щурів на вулицях скоротилася. Щоб вижити, вони почали здійснювати зухвалі денні вилазки до сміттєвих контейнерів, а потім приносити здобич у нові будинки — теплі машини, під капотами яких гризуни влаштовують гнізда.

"Щури можуть дуже швидко пристосовуватися до змін у поведінці людини", — каже професор біології Джейсон Мунші-Саут.

Науковий співробітник Фордхемського університету Майкл Парсонс зазначає, що зараз поведінка людей повернулася до норми, проте щури не почали повертатися до своїх старих звичок. Натомість гризуни розширили свою тактику, наприклад, вони стали частіше нападати на інших міських тварин. А автомобіль став для них звичним притулком, у якому можна без побоювань з'їсти свою здобич.

Деякі автомеханіки звертають увагу на ще один фактор: гризунів заманює ізоляція автомобільної проводки на основі сої.

Нагадаємо, раніше дослідники з'ясували, що хоча щури є переносниками багатьох хвороб, вони не стануть причиною появи нової пандемії.

Також повідомлялося про незвичайний науковий експеримент за участю гризунів. Вчені три тижні грали щурам пісню Happy Birthday, щоб з'ясувати, як розвивалася одна людська особливість.