Нашествие крыс: в США выяснили, почему грызуны стали чаще селиться в автомобилях
Ученые утверждают, что это явление стало еще одним следствием эпидемии коронавируса.
В последние два года в автомастерские Нью-Йорка стали чаще обращаться водители, которые сталкиваются с проблемами, связанными с крысами, пишет The New York Times.
"Новые машины, старые машины — теперь все приходят с этими крысиными проблемами, — говорит Оззи Даян, механик из Manhattan Auto Repair. — Это приносит мне много заказов, но это отвратительно".
По словам механика, иногда приходится снимать половину узлов двигателя, чтобы добраться до грызунов. В итоге его клиентам приходится платить внушительные суммы за ремонт.
Причем здесь коронавирус?
Частично это явление объясняется увеличением количества машин. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк сообщил, что с лета 2019 по 2021 год количество регистраций новых автомобилей выросло на 19%. Это связывают в том числе с эпидемией коронавируса, во время которой работа общественного транспорта была ограничена.
Пандемия сказалась и на поведении грызунов. Во время изоляции кормовая база крыс на улицах сократилась. Чтобы выжить, они стали совершать наглые дневные вылазки к мусорным контейнерам, а затем приносить добычу в новые дома — теплые машины, под капотами которых грызуны устраивают гнезда.
"Крысы могут очень быстро приспосабливаться к изменениям в поведении человека", — говорит профессор биологии Джейсон Мунши-Саут.
Научный сотрудник Фордхэмского университета Майкл Парсонс отмечает, что сейчас поведение людей вернулось к норме, однако крысы не стали возвращаться к своим старым привычкам. Вместо этого грызуны расширили свою тактику, например, они стали чаще нападать на других городских животных. А автомобиль стал для них привычным убежищем, в котором можно без опасений съесть свою добычу.
Некоторые автомеханики обращают внимание на еще один фактор: грызунов приманивает изоляция автомобильной проводки на основе сои.
Напомним, ранее исследователи выяснили, что хотя крысы являются переносчиками многих болезней, они не станут причиной появления новой пандемии.
Также сообщалось о необычном научном эксперименте с участием грызунов. Ученые три недели играли крысам песню Happy Birthday, чтобы выяснить, как развивалась одна человеческая особенность.