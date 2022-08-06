Нашествие крыс: в США выяснили, почему грызуны стали чаще селиться в автомобилях

Ученые утверждают, что это явление стало еще одним следствием эпидемии коронавируса.

В последние два года в автомастерские Нью-Йорка стали чаще обращаться водители, которые сталкиваются с проблемами, связанными с крысами, пишет The New York Times.

"Новые машины, старые машины — теперь все приходят с этими крысиными проблемами, — говорит Оззи Даян, механик из Manhattan Auto Repair. — Это приносит мне много заказов, но это отвратительно".

По словам механика, иногда приходится снимать половину узлов двигателя, чтобы добраться до грызунов. В итоге его клиентам приходится платить внушительные суммы за ремонт.

[ + – ] Автомеханик Оззи Даян говорит, что изгнание крыс из автомобилей приносит ему много денег, но заниматься этим отвратительно

Причем здесь коронавирус?

Частично это явление объясняется увеличением количества машин. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк сообщил, что с лета 2019 по 2021 год количество регистраций новых автомобилей выросло на 19%. Это связывают в том числе с эпидемией коронавируса, во время которой работа общественного транспорта была ограничена.

Пандемия сказалась и на поведении грызунов. Во время изоляции кормовая база крыс на улицах сократилась. Чтобы выжить, они стали совершать наглые дневные вылазки к мусорным контейнерам, а затем приносить добычу в новые дома — теплые машины, под капотами которых грызуны устраивают гнезда.

"Крысы могут очень быстро приспосабливаться к изменениям в поведении человека", — говорит профессор биологии Джейсон Мунши-Саут.

Научный сотрудник Фордхэмского университета Майкл Парсонс отмечает, что сейчас поведение людей вернулось к норме, однако крысы не стали возвращаться к своим старым привычкам. Вместо этого грызуны расширили свою тактику, например, они стали чаще нападать на других городских животных. А автомобиль стал для них привычным убежищем, в котором можно без опасений съесть свою добычу.

Некоторые автомеханики обращают внимание на еще один фактор: грызунов приманивает изоляция автомобильной проводки на основе сои.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что хотя крысы являются переносчиками многих болезней, они не станут причиной появления новой пандемии.

Также сообщалось о необычном научном эксперименте с участием грызунов. Ученые три недели играли крысам песню Happy Birthday, чтобы выяснить, как развивалась одна человеческая особенность.