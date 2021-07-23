Крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание (видео)

Заметив грызуна, народные избранники вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе бросились в бегство.

В среду, 21 июля, крыса сорвала заседание испанской автономной области Андалусия. Соответствующее видео публикует издание Reuters.

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Когда это случилось, парламентарии рассматривали назначение сенатором социалистки Сусаны Диас. Многие из них вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе попытались броситься в бегство. Некоторые стали искать грызуна под столами и стульями, за которыми они до этого сидели.

Cпикер парламента Марта Боске, как только заметила грызуна в помещении — случайно взвигнула в микрофон, после чего прикрыла рот и находилась в напуганном состоянии.

После того, как стало понятно, что животное само убежало, спикер попросила всех успокоиться и вновь занять свои места. В итоге голосование за сенатора состоялось, Сусаны Диас поддержали абсолютным большинством голосов.

Как сообщалось ранее, жителей американского города Палм-Бей в штате Флорида напугала огромная свинья, прогуливавшаяся по улицам города. Причина в ее размерах — животное больше походило на медведя.

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