Крыса напугала парламентариев в Испании и сорвала заседание (видео)
Заметив грызуна, народные избранники вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе бросились в бегство.
В среду, 21 июля, крыса сорвала заседание испанской автономной области Андалусия. Соответствующее видео публикует издание Reuters.
Когда это случилось, парламентарии рассматривали назначение сенатором социалистки Сусаны Диас. Многие из них вскочили со своих мест, а некоторые и вовсе попытались броситься в бегство. Некоторые стали искать грызуна под столами и стульями, за которыми они до этого сидели.
Cпикер парламента Марта Боске, как только заметила грызуна в помещении — случайно взвигнула в микрофон, после чего прикрыла рот и находилась в напуганном состоянии.
После того, как стало понятно, что животное само убежало, спикер попросила всех успокоиться и вновь занять свои места. В итоге голосование за сенатора состоялось, Сусаны Диас поддержали абсолютным большинством голосов.
Как сообщалось ранее, жителей американского города Палм-Бей в штате Флорида напугала огромная свинья, прогуливавшаяся по улицам города. Причина в ее размерах — животное больше походило на медведя.
Напомним также, что в Камбодже ушла на пенсию "крыса-герой" Магава, которая была награждена медалью за храбрость при разминировании территорий. Опасной работой гамбийская хомяковая крыса занималась в течение пяти лет.