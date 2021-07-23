Щур налякав парламентаріїв в Іспанії і зірвав засідання (відео)

Помітивши гризуна, народні обранці схопилися зі своїх місць, а деякі й зовсім кинулися тікати.

У середу, 21 липня, щур зірвав засідання іспанської автономної області Андалусія. Відповідне відео публікує видання Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Коли це сталося, парламентарії розглядали призначення сенатором соціалістки Сусани Діас. Багато з них схопилися зі своїх місць, а деякі й зовсім спробували кинутися навтьоки. Деякі стали шукати гризуна під столами та стільцями, за якими вони до цього сиділи.

Спікерка парламенту Марта Боске, як тільки помітила гризуна в приміщенні, випадково скрикнула в мікрофон, після чого прикрила рот і перебувала в наляканому стані.

Після того, як стало зрозуміло, що тварина сама втекла, спікер попросила всіх заспокоїтися та знову зайняти свої місця. У результаті голосування за сенатора відбулося, Сусани Діас підтримали абсолютною більшістю голосів.

Як повідомлялося раніше, жителів американського міста Палм-Бей у штаті Флорида налякала величезна свиня, прогулюватися вулицями міста. Причина в її розмірах — тварина більше схоже на ведмедя.

Нагадаємо також, що в Камбоджі пішов на пенсію "щур-герой" Магава, якого нагородили медаллю за хоробрість під час розмінування територій. Небезпечною роботою гамбійський хом;яковий щур займався протягом пʼяти років.