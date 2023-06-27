В Ивано-Франковске киллер выстрелил в криминального авторитета в спортзале, — СМИ (видео)

По данным журналистов, снайпер попал Ивану Климовичу по прозвищу "Храм" в брюшную полость когда тот подошел к окну.

В Ивано-Франковске в спортзале совершено покушение на криминального авторитета. Об этом сообщает издание "Страна".

В издании заявляют, что снайпер выстрелил в мужчину, когда тот подошел к окну. Его госпитализировали с ранением в область брюшной полости.

По данным СМИ, подстрелили Ивана Климовича по прозвищу Храм. Сообщается о нескольких эпизодах, к которым он может быть причастен.

В 2019-2020 банда взяла под контроль центральный рынок Ивано-Франковска и долго его контролировала. Осенью 2021 в Черновцах банда расстреляла автомобиль, ранив мужчину и женщину. А в январе 2022 был взорван автомобиль BMW Х5 в селе Криховцы под Ивано-Франковском.

В июне 2022 группировку задержали в центре Франковска по подозрению в похищении предпринимателей, угрозах убийством и требовании переписать фирму на их подставное лицо. Климович тогда был отправлен под ночной домашний арест.

"Покушение было совершено вчера в 16:50 в городе Ивано-Франковск. Неизвестный, со снайперской винтовки, марка орудия пока не установлена, спрятался на чердаке многоквартирного дома, который расположен напротив тренажерного зала Хазард, где в это время занимался Климович. Выстрел был произведен с чердака", — рассказывает источник.

Напомним, что 31 мая полиция Киевской области задержала 36-летнего мужчину, который бросил гранату возле своих гостей, в результате чего один человек погиб и трое человек получили ранения.

А в конце апреля в Киеве сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который бросил гранату в людей на улице Милославской в Деснянском районе. Инцидент произошел из-за ревности.