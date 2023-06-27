Сторонник "русского мира" в рясе: под Киевом поймали еще одного священника УПЦ МП, — ГПСУ

По данным пограничников, задержанный представитель УПЦ МП выступает против создания независимой поместной церкви в Украине.

Пограничники передали информацию о том, что они остановили священника Украинской православной церкви московского патриархата на одном из блокпостов на въезде в Киев. Во время проверки его телефона были обнаружены данные, связанные с антиукраинской деятельностью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Десятый за этот год сторонник "русского мира" в рясе. Пограничники в Киевской области в очередной раз обнаружили пророссийского попа. Телефон батюшки был полон номеров российских абонентов", — рассказали там.

Пограничники дополнили информацию, отметив, что при проверке информации о священнике в открытых источниках также стало известно, что он выступает против создания независимой поместной церкви в Украине.

"Правоохранители передали батюшку сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшего "душевного разговора"", — говорят в ГПСУ.

В СМИ отмечают, что, вероятно, речь идет об Иване Кицае — архиерее Украинской православной церкви московского патриархата. Он возглавляет Криворожскую епархию УПЦ МП.

Напомним, что 21 апреля украинская сторона обменяла у РФ двух священнослужителей УПЦ МП, за одного из которых удалось освободить 28 украинских военных, находившихся в плену у противника. Контрразведывательные мероприятия касательно УПЦ (МП) были начаты еще в 2022 году. За это время открыли уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.

Фокус со ссылкой на российские СМИ 2 апреля сообщил, что Патриарх Кирилл предложил российским гражданам со значительным состоянием отдать средства "во благо РФ". Он призвал понять, что деньги пойдут на преодоление трудностей, с которыми столкнулась Россия после масштабного вторжения на территорию Украины.