"Выбор сделала сама": Зеленская рассказала, на кого будет учиться дочь президента (видео)

Первая леди Украины отметила, что президентская чета не давила на дочь в вопросе выбора будущей профессии, чтобы девушка получила возможность самостоятельно "расправить крылья".

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, какую профессию выбрала 18-летняя дочь президента Александра. Об этом первая леди рассказала 28 июня в интервью изданию РБК-Украина.

По словам супруги президента, Александра Зеленская несколько лет думала о направлении образования и выбрала юридическую сферу.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы разговаривали о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения, от нас, мы все это обсуждали, и столь длинные у нас были дискуссии", — отметила Елена Зеленская.

Супруга президента отметила, что дочь просила ее не раскрывать подробности будущей профессии, однако добавила, что это будет гуманитарное направление и что учиться дочь президента будет в Украине.

Также Елена Зеленская рассказала, что не оказывала давления на выбор дочери, девушка подавала документы на разные специальности и принимала решение сама и сейчас готовится к прохождению мультимедийного теста (возможно, интервью записывалось ранее, поскольку основная сессия НМТ в этом году уже завершена).

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"На самом деле, когда пришло время выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была затем выбрать одну из них и выбрала юридическую", — призналась супруга президента.

Также Елена Зеленская подчеркнула, что она и ее супруг не давили на дочь о поддерживали ее в принятии решения.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что смотрю на нее — ей нравится, и это ей "заходит", как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит этот свой путь. Но мы не давили на нее. Потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы у нее была все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", — сказала первая леди.

Напомним, в начале июня президент Украины заявил, что его дети находятся в стране, и что он отказался вывозить их, поскольку это было бы несправедливо.

Также на днях Зеленский рассказал о новом увлечении своего сына Кирилла, который занялся изучением истории и значения военных шевронов украинских защитников.