Одесского военкома Борисова после расследования "Батальон Испания" уволили с должности (видео)

По словам спикера ОК "Юг", после увольнения Евгения Борисова с поста начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки его обязанности были возложены на заместителя начальника этого центра.

Евгений Борисов, ранее занимавший должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, был уволен со своего поста в связи с решением соответствующих военных органов. Об этом 28 июня в эфире "24 канала" рассказала начальница координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", — отметила Гуменюк.

После увольнения Евгения Борисова с поста начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его обязанности были возложены на заместителя начальника данного центра.

После проведения расследования журналистами из публикации "Украинская правда" стало известно, что во время полномасштабной войны России против Украины семья Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, приобрела недвижимость на испанском побережье и автомобили на значительную сумму, оцениваемую в миллионы долларов.

На расследование отреагировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что готовит обращение в правоохранительные органы по этому поводу, а также инициирует обращение по поводу предстоящих проверок военкомов всех областей.

В мае ДБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины и отстранило военкома от должности.

23 июня Зеленский дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова после скандала с имуществом в Испании.

Напомним, что стало известно, что начальник Одесского Территориального центра комплектования Евгений Борисов законно выезжал из Украины.