Конец июня и начало июля: какие сюрпризы подготовила погода на этой неделе (карта)

По информации синоптиков, погодные качели продержатся еще несколько дней. Сильную жару резко будут сменять дожди и шквалы ветра.

Первый летний месяц подходит к концу и он был для украинцев разнообразным. Жаркая погода резко сменялась сильным ливнем и грозами. Фокус рассказал, чего ожидать до конца недели от погодных условий.

По данным портала Укргидрометцентр, 29 июня в Украине вновь резко ухудшится погода и практически все области накроет дождями, градом и шквалом ветра. При этом, температура воздуха будет довольно комфортной.

На карте можно увидеть, что каждый уголок Украины покрыт облачной погодой, но с прояснениями. При этом, в южных областях будет обладать более солнечная погода.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Скриншот

Синоптик Наталья Диденко также отметила, что день будет дождливым.

"Температура воздуха будет почти идеальной сезонной — в течение дня ожидается +20…+26 градусов. С колебаниями на пару градусов вверх или вниз. В центре и в Одесской, Николаевской и Херсонской областях солнца будет больше", — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха будет на уровне 11-16 градусов тепла, а днем прогреется до 20-25 градусов.

Западные области дожди обойдут стороной и местами из-под облаков будут проглядываться солнечные лучи

В целом рабочая неделя завершится пасмурно, но не будет холодной.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Скриншот

1 июля. Начало второго летнего месяца порадует погодой украинцев. В некоторых областях, в большей степени западных, пройдут небольшие дожди, но в остальной части Украины будет без осадков.

Средняя температура воздуха ночью составит +12-17 °С, днем воздух прогреется уже до +24-29 °С.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Скриншот

2 июля осадки в виде дождя вновь покроют большую часть городов. В основном это правобережная часть страны, на на востоке и юге ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +15-20 °С, а днем уже будет +25-30 °С.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды до конца недели Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о 5 ужасных сценариев гибели человечества: Солнце "прогнило", а астероид столкнулся с Землей.