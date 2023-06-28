Забросали яйцами: экс-прокурор Николаевской области получил пожизненное за сдачу позиций ВСУ

По данным следствия, Геннадий Герман сотрудничал со спецслужбой РФ, передавая ей информацию о позициях украинских бойцов, персональные данные военных и сотрудников ГСЧС, пароли для прохождения блокпостов и другое.

Геннадий Герман, бывший глава Николаевской окружной прокуратуры, был признан виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой и приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Решение было принято на заседании 28 июня. Об этом стало известно из решения суда, передает "Суспільне".

После оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами.

4 апреля 2022 года экс-главу Николаевской окружной прокуратуры, Геннадий Герман, был задержан, а 6 апреля он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО).

Согласно версии следствия, мужчина сотрудничал с российской спецслужбой, передавая им информацию о позициях украинских бойцов в Николаевской области, персональных данных военнослужащих и сотрудников ГСЧС, паролях для прохождения блокпостов, результатам обстрелов и общей оперативной ситуации в регионе. Кроме того, он предоставлял корректировку огня по гражданским и военным объектам и информировал оккупантов о задержанных российских военнопленных на территории Николаевской области.

Германа обвиняют в совершении государственной измены в условиях военного положения. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного заключения.

В ходе заседания суда присутствовали родители погибших бойцов, погибших в казармах в Николаеве в марте прошлого года. Эти люди связывают гибель своих близких с государственным изменой со стороны экс-прокурора.

Адвокат Станислав Клименко, который представляет интересы Геннадия Германа, заявил в комментарии "Суспільному", что его подзащитный не признает свою вину и будет доказывать свою невиновность в суде. Он отметил, что присутствие родственников с фотографиями погибших на заседании может быть воспринято как манипуляция или ошибка, поскольку дело, рассматриваемое в суде, не связано с наведением ракет на казармы в Николаеве.

Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство Фото: Суспільне Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство

Напомним, что вечером 16 мая в Николаеве прозвучали взрывы, а после начались пожары. На место отправили службы для ликвидации огня.

А в ночь на 27 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами "Калибр". По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ВС РФ обстреляли по меньшей мере три жилых дома, в том числе одну многоэтажку.