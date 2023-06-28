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Украина Российско-украинская война

Забросали яйцами: экс-прокурор Николаевской области получил пожизненное за сдачу позиций ВСУ

Геннадий Герман
Фото: Судебный репортер | Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство

По данным следствия, Геннадий Герман сотрудничал со спецслужбой РФ, передавая ей информацию о позициях украинских бойцов, персональные данные военных и сотрудников ГСЧС, пароли для прохождения блокпостов и другое.

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Геннадий Герман, бывший глава Николаевской окружной прокуратуры, был признан виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой и приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Решение было принято на заседании 28 июня. Об этом стало известно из решения суда, передает "Суспільне".

После оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами.

4 апреля 2022 года экс-главу Николаевской окружной прокуратуры, Геннадий Герман, был задержан, а 6 апреля он был отправлен в следственный изолятор (СИЗО).

Согласно версии следствия, мужчина сотрудничал с российской спецслужбой, передавая им информацию о позициях украинских бойцов в Николаевской области, персональных данных военнослужащих и сотрудников ГСЧС, паролях для прохождения блокпостов, результатам обстрелов и общей оперативной ситуации в регионе. Кроме того, он предоставлял корректировку огня по гражданским и военным объектам и информировал оккупантов о задержанных российских военнопленных на территории Николаевской области.

Германа обвиняют в совершении государственной измены в условиях военного положения. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного заключения.

В ходе заседания суда присутствовали родители погибших бойцов, погибших в казармах в Николаеве в марте прошлого года. Эти люди связывают гибель своих близких с государственным изменой со стороны экс-прокурора.

Адвокат Станислав Клименко, который представляет интересы Геннадия Германа, заявил в комментарии "Суспільному", что его подзащитный не признает свою вину и будет доказывать свою невиновность в суде. Он отметил, что присутствие родственников с фотографиями погибших на заседании может быть воспринято как манипуляция или ошибка, поскольку дело, рассматриваемое в суде, не связано с наведением ракет на казармы в Николаеве.

Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство Fullscreen
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство
Фото: Суспільне
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство Fullscreen
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство Fullscreen
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство
Николаевскому прокурору вынесли приговор за госпредательство

Напомним, что вечером 16 мая в Николаеве прозвучали взрывы, а после начались пожары. На место отправили службы для ликвидации огня.

А в ночь на 27 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами "Калибр". По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ВС РФ обстреляли по меньшей мере три жилых дома, в том числе одну многоэтажку.