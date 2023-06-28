Закидали яйцями: експрокурор Миколаївської області отримав довічне за здачу позицій ЗСУ

За даними слідства, Геннадій Герман співпрацював зі спецслужбою РФ, передаючи їй інформацію про позиції українських бійців, персональні дані військових і співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів та інше.

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Геннадія Германа, колишнього главу Миколаївської окружної прокуратури, визнали винним у співпраці з російською спецслужбою і засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Рішення ухвалили на засіданні 28 червня. Про це стало відомо з рішення суду, передає "Суспільне".

Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями.

4 квітня 2022 року екс-голову Миколаївської окружної прокуратури, Геннадія Германа, затримали, а 6 квітня його відправили до слідчого ізолятора (СІЗО).

Згідно з версією слідства, чоловік співпрацював із російською спецслужбою, передаючи їм інформацію про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовців і співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів і загальну оперативну ситуацію в регіоні. Крім того, він надавав коригування вогню по цивільних і військових об'єктах та інформував окупантів про затриманих російських військовополонених на території Миколаївської області.

Германа звинувачують у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув'язнення.

Під час засідання суду були присутні батьки загиблих бійців, які загинули в казармах у Миколаєві в березні минулого року. Ці люди пов'язують загибель своїх близьких із державною зрадою з боку експрокурора.

Адвокат Станіслав Клименко, який представляє інтереси Геннадія Германа, заявив у коментарі "Суспільному", що його підзахисний не визнає свою провину і доводитиме свою невинуватість у суді. Він зазначив, що присутність родичів із фотографіями загиблих на засіданні може бути сприйнята як маніпуляція або помилка, оскільки справа, що розглядається в суді, не пов'язана з наведенням ракет на казарми в Миколаєві.

Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство Фото: Суспільне Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство

Нагадаємо, що ввечері 16 травня в Миколаєві пролунали вибухи, а потім почалися пожежі. На місце відправили служби для ліквідації вогню.

А в ніч на 27 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр" . За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ЗС РФ обстріляли щонайменше три житлові будинки, зокрема одну багатоповерхівку.