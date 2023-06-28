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Закидали яйцями: експрокурор Миколаївської області отримав довічне за здачу позицій ЗСУ

Геннадій Герман
Фото: Судновий репортер | Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство

За даними слідства, Геннадій Герман співпрацював зі спецслужбою РФ, передаючи їй інформацію про позиції українських бійців, персональні дані військових і співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів та інше.

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Геннадія Германа, колишнього главу Миколаївської окружної прокуратури, визнали винним у співпраці з російською спецслужбою і засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Рішення ухвалили на засіданні 28 червня. Про це стало відомо з рішення суду, передає "Суспільне".

Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями.

4 квітня 2022 року екс-голову Миколаївської окружної прокуратури, Геннадія Германа, затримали, а 6 квітня його відправили до слідчого ізолятора (СІЗО).

Згідно з версією слідства, чоловік співпрацював із російською спецслужбою, передаючи їм інформацію про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовців і співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів і загальну оперативну ситуацію в регіоні. Крім того, він надавав коригування вогню по цивільних і військових об'єктах та інформував окупантів про затриманих російських військовополонених на території Миколаївської області.

Германа звинувачують у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув'язнення.

Під час засідання суду були присутні батьки загиблих бійців, які загинули в казармах у Миколаєві в березні минулого року. Ці люди пов'язують загибель своїх близьких із державною зрадою з боку експрокурора.

Адвокат Станіслав Клименко, який представляє інтереси Геннадія Германа, заявив у коментарі "Суспільному", що його підзахисний не визнає свою провину і доводитиме свою невинуватість у суді. Він зазначив, що присутність родичів із фотографіями загиблих на засіданні може бути сприйнята як маніпуляція або помилка, оскільки справа, що розглядається в суді, не пов'язана з наведенням ракет на казарми в Миколаєві.

Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство Fullscreen
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство
Фото: Суспільне
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство Fullscreen
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство Fullscreen
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство
Миколаївському прокурору винесли вирок за держредакторство

Нагадаємо, що ввечері 16 травня в Миколаєві пролунали вибухи, а потім почалися пожежі. На місце відправили служби для ліквідації вогню.

А в ніч на 27 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр" . За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ЗС РФ обстріляли щонайменше три житлові будинки, зокрема одну багатоповерхівку.