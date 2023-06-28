Оперный театр во Львове обзавелся новой скульптурой: мнения львовян разделились (фото)

Произведение итальянского скульптора Эмануэле Джианелли "Mr. Arbitrium" прибыло во Львов после двухдневной экспозиции на родине. По словам организаторов, Украина должна находиться в мировом культурном контексте.

Возле фасада Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой появилась новая скульптура. Об этом стало известно из официальной страницы Львовской национальной оперы в Facebook 28 июня.

Сообщается, что огромная фигура мужчины, толкающего стену, является произведением современного итальянского художника Эмануэле Джианелли и носит название "Mr. Arbitrium". Она была создана в 2021 году.

На открытии скульптуры присутствовали мэр Львова Андрей Садовый, сам скульптор, а также автор идеи и руководительница проекта Рози Фонтана. В Украину "Mr. Arbitrium" прибыл после двухдневной экспозиции на родине.

Торжественное открытие скульптуры

"Идея "Mr. Arbitrium-a" заключается не только в поддержке театра как архитектурного памятника, но и в стремлении оттолкнуть войну и врага как можно скорее. Представляя скульптуру здесь, мы хотим, чтобы Украина находилась в мировом культурном контексте", — заявили организаторы.

Заместитель генерального директора-художественного руководителя Львовской национальной оперы Тарас Курчик отметил, что скульптура вызвала большой резонанс. По его словам, в контексте украинских реалий трактовка может быть только одна – поддержка нашей культуры и спасение нашего архитектурного наследия.

"Mr. Arbitrium" во Львове

Что думают во Львове о скульптуре Джианелли

Многие украинцы в комментариях выразили благодарность итальянскому скульптору за поддержку. Однако нашлись и те, кому скульптура пришлась не по вкусу. Некоторые пользователи соцтетей написали, что для инсталляции стоило выбрать другое здание.

Что говорит мэр Львова

О скульптуре Джианелли высказался городской глава Андрей Садовый. По его словам, выбор локации несет в себе символизм, так как скульптура в прямом смысле поддерживает театр, а вместе с ним и украинское искусство и культуру.

"Об этой художественной провокации уже гудит почти весь Львов", — отметил Садовый.

Львовский мэр также подчеркнул, что город не потратил транспортировку и установку скульптуры ни одной гривны.

Напомним, что в 2018 году в Великобритании Эмма Обан, работающая на телевидении, ошибочно приняла статую на железнодорожном вокзале за замерзающего человека и обратилась к персоналу с просьбой проверить его состояние.

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