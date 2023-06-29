"Лучше переобуться, чем недообуться", — Ткаченко об украинцах, которые до вторжения жили в РФ

По словам министра культуры, часть украинских артистов продолжает проживать в стране-агрессоре и выступают на концертах в поддержку войны, поэтому лучше определиться с позицией позже, чем никогда.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко высказался по поводу артистов, которые определились со своей позицией лишь после 24 февраля 2022 года и высказался о требованиях людей, которые хотят его отставки. Об этом сообщает издание "Суспiльне" 29 июня.

Политик провел встречу с активистами, которую анонсировали после акции с требованием его отставки на Книжном арсенале в Киеве. На ней обсудили множество вопросов, включая претензий касаемо того, что он продолжает занимать должность в Министерстве культуры.

"Что касается конкретных вопросов или претензий: на них я готов отвечать. Но если кому-то не нравится мое лицо, I am sorry", — говорится в сообщении.

Также поговорили и про артистов, которые после 2014 года продолжили работать и зарабатывать деньги на территории Российской Федерации, хотя война уже шла на Донбассе, а Крым был оккупирован.

Александр Ткаченко убежден, что лучше они определятся с позицией позже, чем вовсе никогда.

"Лучше переобуться, чем недообуться, что произошло со многими украинскими артистами, которые до сих пор остаются в России и выступают на концертах в поддержку войны", — заявил министр.

А вот в скандале со Светланой Лободой, который произошел в Харькове накануне, он на стороне 16-летней девочки, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы"

Напомним, 19 июня сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на призыв отстранить от должности Александра Ткаченко. По его словам, установить факты и обстоятельства указанных в петиции обвинений невозможно. В то же время сам Ткаченко обратился к Секретариат Кабмина с опровержением.