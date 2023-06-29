В июле Украину накроет жара: синоптики поделились прогнозом погоды на начало месяца

Несмотря на грозовые дожди, которые пройдут 2 июля, температура воздуха не упадет.

Начало июля принесет в Украину жаркую погоду – ртутные столбики подпрыгнут до +30 градусов и выше. Об этом свидетельствуют прогноз синоптика Наталки Диденко и данные Укргидрометцентра.

"С началом июля возвращается в Украину высокая температура воздуха, возобновится жара, отметки термометров подтянутся до +25… +31 градуса, лишь в западных областях еще задержится погода на несколько градусов свежее", – пишет Диденко.

В субботу, 1 июля, в западной части страны и в Одессе ожидаются кратковременные дожди с грозами. В то же время на остальной территории Украины синоптики прогнозируют сухую погоду.

Что касается температуры воздуха, днем он прогреется до +28 градусов, а в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях до +29… +30. В темное время суток температура в большинстве регионов будет колебаться в районе +17 градусов, в южной части – около +20.

В воскресенье, 2 июля, в большую часть страны вернутся дожди и грозы. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях. По данным синоптиков, дожди не принесут украинцам снижения температур.

Так, на западе Украины, где будет холоднее всего, в дневные часы температура составит +23… +25 градусов. Ночью показатели снизятся до +14… +16. Метеорологи обещают, что на остальной территории страны воздух прогреется до +28, а местами и до +32 градусов. Ночью будет от +19 до +16.

Напомним, 27 июня СМИ рассказали, что во время сильной грозы в аэропорту Литл-Рок, расположенном в штате Арканзас (США), самолет авиакомпании American Eagle два раза был поражен молнией. Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу и ожидал, пока непогода утихнет.

В Краснодарском крае (Россия) молния попала точно в голову крымчанину, что повлекло его мгновенную смерть. Соответствующее видео опубликовали российские медиа. Примечательно, что после случившегося в местной полиции назначили проверку.