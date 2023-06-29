Целовали руки: митрополит УПЦ МП Павел приехал в Лавру после домашнего ареста (видео)

Прихожане, судя по кадрам, были рады видеть подозреваемого в разжигании вражды и отрицании действий агрессора священнослужителя. Тот, в свою очередь, начал их благословлять.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры и митрополит УПЦ МП Павел Лебедь приехал к прихожанам. Срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек. Видео с его участием опубликовали в сети, передает Фокус.

Скандальный митрополит появился перед прихожанами в Лавре.

На кадрах видно, как прихожане окружили митрополита и целовали ему руки, а тот благословлял их.

В начале апреля митрополит Павел получил подозрение от СБУ в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий агрессора. Суд избрал ему меру пресечения — митрополита отправили под домашний арест с электронным браслетом.

Сам митрополит заявлял, что якобы не может находиться под домашним арестом. Мол, в доме, где он находится, нет, где спать, а также тепла и света. Журналисты нашли этот дом и опровергли заявления Павла.

29 мая митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, получившему в соцсетях прозвище "Мерседес", которого СБУ подозревает в ряде преступлений, продолжили мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток. Сегодня этот срок истек.

Напомним, утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.