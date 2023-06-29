"Киев за пределами влияния": Ляшко озвучил последствия подрыва ЗАЭС для городов (видео)

По словам главы Министерства здравоохранения, 100% населения от последствий подрыва защитить невозможно, однако правительство уже подготовило перечень рекомендаций для людей. Для каждой области они будут разными.

Разговоры о том, что Российская Федерация собирается подорвать Запорожскую атомную электростанцию не прекращаются. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что последствия для столицы могут быть минимальны. Об этом он рассказал в новом интервью на телеканале "Мы – Украина" 29 июня.

По его словам, если оккупанты решатся на провокацию в виде подрыва ЗАЭС, которая остается заминирована, тогда Киев остается за пределом влияния последствий.

"Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это — ключевое задание. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения отметил, что самое главное в случае теракта — сохранять спокойствие и слушать рекомендации, которые опубликует для этого ведомство или местные власти.

Дело в том, что все подготовленные меры привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

При этом, Виктор Ляшко отдельно добавил, что превентивно подготовиться и защитить 100% населения Украины от радиационной аварии точно не получится, поэтому правительство занялось разработкой алгоритмов действий, которые начнут выполняться, если россияне подорвут Запорожскую АЭС. В первую очередь помощь будут оказывать гражданам, которые находятся неподалеку.

Отдельно в Минздраве высказались по поводу того, помогут ли таблетки "йодид калия" в случае выброса радиации.

"Нельзя сейчас прогнозировать, что поможет, каким будет взрыв и другие вещи. Соответствующие препараты уже раздавались людям, которые живут в потенциальной зоне взрыва", — говорит Виктор Ляшко.

Напомним, 29 июня сообщалось, что "Энергоатом" моделирует атаку и проводит масштабные учения на случай, если Российская Федерация подорвет ЗАЭС. Подготовка проходит на территории Запорожья и Запорожского района, которые находятся недалеко от станции.