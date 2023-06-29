"Если РФ подорвет ЗАЭС": "Энергоатом" моделирует атаку и проводит масштабные учения (видео)

Журналист показал, как спасатели проводят обеззараживание. Подготовка проходит на территории Запорожья и Запорожского района.

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Украина проводит масштабные учения для того, чтобы подготовиться к возможной атаке российских войск на Запорожскую АЭС. Журналист ABC News Патрик Ривел показал кадры, на которых отрабатываются мер, которые могут понадобиться в случае очередного теракта ВС РФ. Пост опубликован в Twitter.

"Снимаю украинских спасателей, которые практикуют, как действовать, если Россия здесь подорвет атомную станцию. На видео сотрудники [ГСЧС] обеззараживают от радиации кого-то", — говорится в публикации.

Подготовка в атаке на Запорожскую АЭС

Спецучения на случай аварии на ЗАЭС

29 июля в Запорожье начались специальные учения на случай аварии на Запорожской АЭС. По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, в командно-штабных учениях будут задействованы органы управления и силы гражданской обороны Запорожской области.

Подготовку проводят на территории Запорожья и Запорожского района. В этой связи возможны временные ограничения движения на ряде участков. Малашко также отметил, что сейчас ситуация под контролем и радиационной угрозы нет. Местных жителей просят не паниковать.

Напомним, что у РФ есть инструмент ядерного шантажа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба советует не обращать внимание на пропаганду РФ. По его словам, несколько недель назад Москва взорвала дамбу Каховской ГЭС, что вывело военные преступления ВС РФ на новый уровень.

Также сообщалось о том, какие области Украины будут в опасности в случае подрыва ЗАЭС.