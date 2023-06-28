"Инструмент ядерного шантажа": Россия имеет средства для совершения теракта на ЗАЭС, — Кулеба

Дмитрий Кулеба призвал мир не обращать внимание на кремлевскую пропаганду и напомнил, что три недели назад Москва взорвала дамбу Каховской ГЭС, выведя военные преступления РФ на новый уровень.

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На Конференции Председательства ОБСЕ по обзору вопросов безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет сегодня мотивацию и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС.

Он отметил, что Россия превратила ЗАЭС в военную базу, которую использует как инструмент ядерного шантажа.

"Сегодня Россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно Россия, и только Россия имеет сегодня мотивацию и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС", — заявил министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, Россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.

Министр напомнил, что три недели назад Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, вызвав крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и преступление экоцида. Этот террористический акт вывел военные преступления РФ на новую ступень, а настоящий масштаб его последствий для людей и окружающей среды можно будет оценить лишь со временем.

"Нельзя терпеть безнаказанность России, незаконное удержание сотрудников ОБСЕ, кражу более 70 автомобилей Организации. Не может быть дискуссий со страной, чей президент находится в розыске МУС за военное преступление похищения украинских детей. Не может быть надежды на цивилизованный диалог со страной, которая наносит интенсивные удары ракетами и дронами по густонаселенным жилым массивам, прибегает к массовым зверствам, пыткам, изнасилованиям и запугиванию гражданского населения. Не может быть поиска взаимопонимания с агрессором, который пытается уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины призвал ОБСЕ к активному участию в воплощении Формулы Мира.

"Мы живем во время вызовов, когда дискуссии без прагматических решений больше не работают. Если мы хотим сохранить ОБСЕ и нашу коллективную приверженность ценностям и принципам Хельсинкского Заключительного акта, нужно найти способ приостановить участие России в ОБСЕ", — подытожил министр.

28 июня Фокус писал о том, какие области в опасности в случае подрыва ЗАЭС. Последние недели довольно напряженные для украинцев, ведь разговоры о вероятном подрыве россиянами Запорожской атомной электростанции не прекращаются.

Напомним, 28 июня эксперт рассказала, что ожидает украинцев после аварии на ЗАЭС. Если ВС РФ выведут на мощность хотя бы один реактор на ЗАЭС — в атмосферу, кроме радиоактивных изотопов цезия и стронция, попадет еще и радиоактивный йод-131.