Ветер в направлении Донецка: какие области в опасности в случае подрыв ЗАЭС (карта)

Мировые организации должны предотвратить трагедию в Запорожской области, от которой может пострадать часть европейских стран. Фокус рассказал, куда радиация может добраться в первую очередь.

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Последние недели довольно напряженные для украинцев, ведь разговоры о вероятном подрыве россиянами Запорожской атомной электростанции не прекращаются. Фокус разобрался, в какую сторону будет идти ветер в ближайшие дни.

Сейчас внимание всего мира сконцентрировалось на Запорожской области. Именно там, во временно оккупированном городе Энергодар, находится самая крупная атомная электростанция в Европе.

Данные от Главного управления разведки говорят о том, что российские оккупанты планируют устроить там теракт и поэтому заминировали ее. Глава ведомства Кирилл Буданов и вовсе заявлял, что РФ уже закончила подготовку к провокации и теперь следит за реакцией мирового сообщества.

Депутаты Верховной Рады Украины также обратились к ООН, МАГАТЭ, ЕС, ОБСЕ, Совету Европы и другим организациям, которые должны постараться предотвратить ядерную катастрофу, от которой пострадают не только украинцы, но и соседние страны.

Подрыв Запорожской АЭС: в каком направлении дует ветер

В случае, если россияне решатся на вероятный подрыв ЗАЭС 28 июня, ветер идет в восточном направлении, а это значит, что основной поток радиации затронет оккупированные области Украины, включая Донецк, однако практика показывает, что россияне не спешат при подобных трагедиях организовывать спасательные миссии.

В каком направлении дует ветер с Запорожской АЭС Фото: Скриншот

Это показал подрыв Каховской ГЭС, где сотни людей погибло от действий Российской Федерации. После этого ветер пойдет в направлении крупных российских городов, однако противник не думает о последствиях.

Если провокация россиян случится 29 июня, тогда основной поток радиации может пойти в восточном и северном направлениях, затронув такие города, как Днепр, Харьков, Сумы, а потом и российский Воронеж и Курск.

В каком направлении дует ветер с Запорожской АЭС Фото: Скриншот

Последующие дни направление ветра значительно не изменится и провокация РФ может плачевно закончиться для них самих же, ведь на территории Украины находятся тысячи оккупантов, которые пытаются бороться с ВСУ.

Стоит также отметить, что в случае подрыва последствия ощутит практически вся Украина, вне зависимости от направлении ветра, поэтому задача мирового сообщества — продолжить давление на Кремль, чтобы не допустить этого.

Напомним, 28 июня эксперт рассказала, что ожидает украинцев после аварии на ЗАЭС. Если ВС РФ выведут на мощность хотя бы один реактор на ЗАЭС — в атмосферу, кроме радиоактивных изотопов цезия и стронция, попадет еще и радиоактивный йод-131.