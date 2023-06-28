Вітер у напрямку Донецька: які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС (карта)

Світові організації мають запобігти трагедії в Запорізькій області, від якої може постраждати частина європейських країн. Фокус розповів, куди радіація може дістатися насамперед.

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Останні тижні доволі напружені для українців, адже розмови про ймовірний підрив росіянами Запорізької атомної електростанції не припиняються. Фокус розібрався, в який бік буде йти вітер найближчими днями.

Зараз увага всього світу сконцентрувалася на Запорізькій області. Саме там, у тимчасово окупованому місті Енергодар, розташована найбільша атомна електростанція в Європі.

Дані від Головного управління розвідки свідчать про те, що російські окупанти планують влаштувати там теракт і тому замінували її. Глава відомства Кирило Буданов і зовсім заявляв, що РФ уже закінчила підготовку до провокації і тепер стежить за реакцією світової спільноти.

Депутати Верховної Ради України також звернулися до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи та інших організацій, які повинні постаратися запобігти ядерній катастрофі, від якої постраждають не тільки українці, а й сусідні країни.

Підрив Запорізької АЕС: у якому напрямку дме вітер

У разі, якщо росіяни наважаться на ймовірний підрив ЗАЕС 28 червня, вітер іде у східному напрямку, а це значить, що основний потік радіації торкнеться окупованих областей України, включно з Донецьком, однак практика показує, що росіяни не поспішають за таких трагедій організовувати рятувальні місії.

У якому напрямку дме вітер із Запорізької АЕС Фото: Скриншот

Це показав підрив Каховської ГЕС, де сотні людей загинуло від дій Російської Федерації. Після цього вітер піде в напрямку великих російських міст, однак противник не думає про наслідки.

Якщо провокація росіян трапиться 29 червня, тоді основний потік радіації може піти в східному і північному напрямках, зачепивши такі міста, як Дніпро, Харків, Суми, а потім і російський Воронеж і Курськ.

У якому напрямку дме вітер із Запорізької АЕС Фото: Скриншот

Наступні дні напрямок вітру значно не зміниться і провокація РФ може плачевно закінчитися для них самих же, адже на території України перебувають тисячі окупантів, які намагаються боротися зі ЗСУ.

Варто також зазначити, що в разі підриву наслідки відчує практично вся Україна, незалежно від напрямку вітру, тому завдання світової спільноти — продовжити тиск на Кремль, щоб не допустити цього.

Нагадаємо, 28 червня експертка розповіла, що очікує на українців після аварії на ЗАЕС. Якщо ЗС РФ виведуть на потужність хоча б один реактор на ЗАЕС — в атмосферу, крім радіоактивних ізотопів цезію і стронцію, потрапить ще й радіоактивний йод-131.