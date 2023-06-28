"Інструмент ядерного шантажу": Росія має засоби для вчинення теракту на ЗАЕС, – Кулеба

Дмитро Кулеба закликав світ не звертати увагу на кремлівську пропаганду та нагадав, що три тижні тому Москва підірвала дамбу Каховської ГЕС, вивівши військові злочини РФ на новий рівень.

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На Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС.

Він зауважив, що Росія перетворила ЗАЕС на військову базу, яку використовує як інструмент ядерного шантажу.

"Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що би не говорила російська пропаганда, саме Росія, і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС", — заявив міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що окупувавши станцію та перетворивши її на військову базу, Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.

Міністр нагадав, що три тижні тому Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, спричинивши найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та злочин екоциду. Цей терористичний акт вивів воєнні злочини РФ на новий щабель, а справжній масштаб його наслідків для людей та навколишнього середовища можна буде оцінити лише згодом.

"Не можна толерувати безкарність Росії, незаконне утримання співробітників ОБСЄ, крадіжку понад 70 автомобілів Організації. Не може бути дискусій з країною, чий президент знаходиться в розшуку МКС за воєнний злочин викрадення українських дітей. Не може бути сподівання на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань та залякування цивільного населення. Не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність та національну ідентичність", — наголосив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України закликав ОБСЄ до активної участі у втіленні Формули Миру.

"Ми живемо у час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну відданість цінностям і принципам Гельсінського Заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", — підсумував міністр.

28 червня Фокус писав про те, які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС. Останні тижні доволі напружені для українців, адже розмови про ймовірний підрив росіянами Запорізької атомної електростанції не припиняються.

Нагадаємо, 28 червня експертка розповіла, що очікує на українців після аварії на ЗАЕС. Якщо ЗС РФ виведуть на потужність хоча б один реактор на ЗАЕС — в атмосферу, крім радіоактивних ізотопів цезію і стронцію, потрапить ще й радіоактивний йод-131.