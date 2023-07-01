Вибраторы с ножами: в Краматорске нашли необычный секс-шоп для военных (фото)

В прифронтовом городе особенно популярным у солдат и их вторых половинок стало нововведение секс-индустрии — вибраторы, управляемые по Wi-Fi со смартфона. Доставлять удовольствие партнерам можно на расстоянии, отмечают британские журналисты.

В магазине для взрослых "Love" в прифронтовом Краматорске продают нижнее белье, секс-игрушки и боевые ножи для солдат. На это обратили внимание журналисты британской газеты The Telegraph.

"К нам приходит очень много солдат, поэтому и начали продавать ножи. Для мужчин ножи действительно как игрушки, им они всегда нужны", — рассказала менеджер магазина Татьяна.

Столь необычный магазин в Краматорске показывает, как в Украине смешались любовь и война, сделало вывод издание.

"Это ближайший город к восточной линии фронта. Солдаты и их партнеры встречаются здесь, чтобы отдохнуть и повеселиться. Город получил новый статус — место для романтического отдыха", — говорится в публикации.

Подруги военных хватаются за любую возможность увидеть возлюбленных

В Краматорск едут поезда из Киева с женами и подругами военных. Они хватаются за любую возможность увидеть близких, получивших отпуск на фронте.

"По страстным поцелуям на перроне вокзала Краматорска видно, что каждая встреча особенная. Влюбленные знают, что она может стать последней. Романтическая индустрия здесь больше похожа на Лас-Вегас, чем на Париж", — отметили авторы.

Особенно популярным в Краматорске стало нововведение секс-индустрии — вибраторы, управляемые по Wi-Fi со смартфона. Солдаты могут доставлять удовольствие партнерам на расстоянии.

"В войне, в которой доминируют дроны, это еще один способ применения технологий. Солдат на базе может управлять секс-игрушкой жены, как только она вернется домой. У нас есть хорошие отзывы от солдат, которые их пробовали", — прокомментировала менеджер Татьяна.

Напомним, что 19 мая российская пропагандистка Маргарита Симоньян получила в подарок секс-пулю из магазина для взрослых.

Фокус также писал, как российский волонтер Михаил Лучин собрал 25 тысяч долларов "на дроны", а в итоге купил для подразделений оккупантов фаллоимитаторы и страпоны.