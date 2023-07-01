С вещами на выход: в Минкульте велели монахам МП покинуть Киево-Печерскую лавру (документ)

В Минкульте отмечают, что "мягкое" выселение монахов УПЦ МП не сработало, поскольку опечатанные комиссией помещения продолжали использовать, а ключи так и не отдали.

Министерство Культуры Украины и Национальный заповедник Киево-Печерская лавра требуют от монахов Украинской православной церкви покинуть корпус Лавры до 4 июля. Об этом в сети сообщил адвокат УПЦ МП Никита Чекман.

По его словам, соответствующее письмо поступило в адрес монастыря.

"Вот такой документ поступил в монастырь от заповедника. Решение суда, которое "ожидает" министр Ткаченко уже никому не нужно", — возмущается адвокат.

В обнародованном документе, подписанном генеральным директором Заповедника Максимом Остапенко, говорится о том, что Договор о безвозмездном использовании УПЦ МП государственного заповедника Киево-Печерской лавры был расторгнут в одностороннем порядке. Комиссия по приему-передаче государственного имущества уже закончила свою работу, о чем составлен соответствующий акт. Акт приема-передачи государственного имущества передали Монастырю для подписи, но обратно так и не получили.

"Вопреки указанному часть корпусов в дальнейшем используется Монастырем, а часть освобождена без передачи ключей заповеднику. С учетом указанного и учитывая статус памятников Нижней Лавры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, заповедником принято решение о прекращении доступа монахов Монастыря к помещениям, согласно перечню", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заповедник создал комиссию, которая будет опечатывать корпуса и начнет работу 4 июля.

"В связи с чем просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа Монастыря передать ключи от корпусов (помещений), согласно перечню, такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", — предупредили в заповеднике.

Перечень помещений добавили.

Напомним, что 19 апреля в Киево-Печерской лавре блокировали комиссию Минкульта. Инцидент произошел после того, как представители комиссии осмотрели и опечатали помещение Лавры, а верующие устроили там потасовку и перепалку с полицией.

Ранее сообщалось, что 30 марта Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабмина о безвозмездной передаче зданий и имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в пользование УПЦ МП. Из-за этого монахов монастыря предупредили о выселении.